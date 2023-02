INFORMAZIONE SU SALUTE E VOLONTARIATO, FIRMATO IL PROTOCOLLO TRA AIL TERAMO E GIORNALISTI D'ABRUZZO

Confassociazioni Abruzzo ha promosso la creazione di un protocollo d'intesa tra l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e l'Ail Teramo (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma). Il protocollo è stato firmato stamani a Teramo dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta e dal presidente dell'Ail Teramo Giuseppe Paterna e dal presidente di Confassociazioni Abruzzo Claudio Boffa. L'obiettivo del protocollo è attivare una collaborazione grazie alla quale realizzare corsi di formazione e progetti relativi alla salute e al volontariato. Il protocollo durerà fino al 25 ottobre 2024 e potrà essere rinnovato. Per l'AIL Teramo è importante promuovere la diffusione di una informazione corretta sui temi della salute e del volontariato, ambiti rilevanti e delicati per le ricadute su tutta la popolazione. La firma del protocollo si è tenuta nella sede di Confassociazioni Abruzzo e AIL in Corso Cerulli a Teramo.