MIRACOLI DELLA CA.FE'... IL COMUNE APPROVA OGGI L'APERTURA DELLO SPORTELLO TEAM... APERTO A DICEMBRE

Come fa ad arrivare solo a metà febbraio 2023 l'approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito tra Comune e TeAm per l'apertura di uno sportello all'interno della CaFè di San Nicolò? Ma se è da più di un mese e mezzo che i residenti di San Nicolò si recano proprio alla Ca.Fè per prendere buste, mastellini e ritirare il calendario della raccolta differenziata? Era il 10 dicembre 2022 quando la stampa fu convocata proprio alla Ca.Fè per la presentazione del nuovo calendario. Eppure sfogliando la delibera di giunta pubblicata sull'albo pretorio del Comune rileviamo che:

- la proposta del dirigente Bernardi su iniziativa dell'assessore Valdo Di Bonaventra (la n.365) è stata presentata il 3 febbraio 2023;

- il parere contabile favorevole della dirigente Cozzi è del 7 febbraio 2023;

- la delibera di giunta n.33 è del 14 febbraio 2023;

- la pubblicazione della delibera di giunta è di oggi, 17 febbraio 2023;

E fin qui, le date filano no? Eppure c'è un passaggio importante nella delibera di giunta: "VALUTATO inoltre che la stipula del proposto contratto di comodato consentirà l’apertura di uno sportello TE.AM. dedicato alla popolosa frazione di S.Nicolò a Tordino, con evidente miglioramento del servizio ai citttadini riferito alla possibilità di interloquire direttamente per i vari servizi Te.An. (Sportello T.A.R.I., servizio verifica impianti termici e altri) senza doversi recare alla sede principale dello sportello di Teramo centro"

Quindi, la stipula del contratto proposto il 3 febbraio e deliberato il 14 "consentirà" l'apertura dello sportello, ogni martedì dalle 8.30 alle 12.30.

Consentirà...E allora come fa ad essere già operativo lo sportello della TeAm nella Ca.Fè? I miracoli dell'ex Carlo Febbo.