ANCARANO SALUTA IL SUO ANGELO, FOLLA DI GENTE PER L'ADDIO A MICHELANGELO

Folla di gente e un dolore straziante ai funerali del piccolo Michelangelo, il bambino di 12 anni morto ad Ancarano per un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nel cortile di casa. Si sono svolte oggi pomeriggio le esequie del 12enne. Tantissima commozione per chi non ha voluto fare mancare ai genitori e ai fratelli del bambino il proprio affetto, condividendone lo strazio per una morte improvvisa e che ha scosso l'intera comunità locale e non solo.