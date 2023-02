Intrattenimento online, ecco i passatempi preferiti dagli utenti

Il web è ormai una parte fondamentale delle nostre vite. C’è chi l’utilizza per lavoro, chi come semplice passatempo, chi per sfruttare i vantaggi di prodotti e servizi offerti. Il comparto digitale è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, si è praticamente sempre connessi grazie alla massiccia diffusione di smartphone e pc di ultima generazione. Tra i settori più in voga, indubbiamente l’intrattenimento online è tra i preferiti dagli utenti. Dallo shopping allo streaming, passando per il gioco d’azzardo, sono davvero molteplici le opportunità di svago offerte dalla rete.

Lo Shopping online

La maggior parte delle aziende e dei negozi dispone di una vetrina sul web, dove trovare i prodotti ed i servizi offerti. Basta collegarsi dal proprio smartphone, per riuscire in pochi passaggi a ordinare ciò che serve e farselo consegnare a domicilio in breve tempo. Marchi celebri come Amazon ed eBay non hanno certo bisogno di presentazioni. Il funzionamento è analogo in tutte le piattaforme. Una volta iscritti al portale, è possibile acquistare comodamente da casa, utilizzando l’app dal cellulare. Tra i vantaggi, un più ampio assortimento di prodotti, i costi competitivi e poter eseguire le transazioni ovunque sia presente un dispositivo connesso al web.

I Giochi online

I giochi online rappresentano uno dei passatempi più amati dagli utenti di qualsiasi età. Una volta in possesso di un device collegato ad internet, è possibile scegliere tra migliaia di titoli, la maggior parte delle volte scaricabili in modo gratuito. Si pensi al Play Store di Google, ad esempio, da cui eseguire il download di una moltitudine di giochi, dal genere sparatutto alle popolari simulazioni sportive.

Tra le tante piattaforme in voga che appassionano un gran numero di utenti, aumentano quelle dedicate al gioco online legale. Ci riferiamo, per esempio, ai siti come Planetwin365.it che affiancano a un completo casinò online, le scommesse sull’ippica, che riguardano le corse di trotto e galoppo, e quelle sul calcio e gli altri sport piú seguiti in Italia. Anche in questo caso non serve uscire di casa ma è possibile giocare stando seduti sul divano, puntando sulla squadra di calcio preferita o sul cavallo favorito, a volte potendo seguire perfino in streaming l’evento.

I più famosi Social Network

La maggior parte degli utenti sul web dispone di almeno un account su un social network. Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram sono alcune tra le piattaforme più comuni ed usate al mondo. Rappresentano un modo per preservare i rapporti con gli amici ed i parenti, condividendo istantaneamente alcuni vissuti con brevi video e foto. Con il passare del tempo, i social sono divenuti anche tra i più redditizi mezzi di pubblicità, usati dalle aziende per fidelizzare la clientela e dagli influencer per accrescere la propria popolarità. In più, grazie ai social, è possibile seguire i VIP dello sport, della musica e tante altre categorie.

Lo Streaming online

Ascoltare musica o guardare video in streaming sul web è un altro dei passatempi preferiti dagli utenti. Servizi come Netflix per le serie TV e film oppure Spotify per la musica, sono molto conosciuti e altrettanto popolari. In cambio di un abbonamento mensile offrono la possibilità di guardare filmati e ascoltare i brani dei cantanti preferiti, quando si vuole e senza interruzioni, sottoscrivendo un abbonamento premium. Il più delle volte consentono l’uso su più dispositivi insieme, dalla smart tv al cellulare, garantendo una qualità audio-video eccellente.