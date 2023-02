E' MORTA L'ANZIANA USTIONATA DA UNA STUFETTA A METANO

E' morta l'anziana Maria Giuseppa Tortella, la donna novantenne rimasta ustionata in casa, ieri da una stufetta a metano. Le gravi ferite riportate su tutto il corpo hanno leso irrimediabilmente la resistenza della donna, che in meno di 24 ore ha cessato di vivere nel nosocomio di Sant'Omero dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

L'anziana si era avvicinata troppo alla stufetta, tanto che hanno preso fuoco i vestiti, prima i pantaloni poi, in un attimo, tutto il vestito. L'anziana, appena si è accorta delle fiamme, presa dal panico ha iniziato ad urlare, richiamando i parenti che vivono al piano di sotto, che sono subito accorsi, portando la donna in bagno e spegnendo le fiamme con la doccia. Poi, vista la gravità delle ustioni, è stato chiamato il 118. Oggi il decesso.