CASE POPOLARI, IL COMUNE ALL'ATER: "CHIEDEVAMO I DATI DA MESI, ORA LI LEGGIAMO SULLA STAMPA". CASA DEL POPOLO E CENTRO POLITICO SANTACROCE: "INSIEME VINCIAMO!"

"L'azione incessante di pungolo alle istituzioni da parte dei compagni e delle compagne della Casa del Popolo e del Centro Politico Santacroce sono state solo una parte di quanto abbiamo messo in campo in questi ultimi anni per dare una risposta al problema dell’emergenza abitativa. I tanti presidi in piazza, le assemblee sotto i palazzi, gli incontri affrontati con determinazione verso i rappresentanti del comune e dell'ATER iniziano a portare i primi risultati". Esordisce così al grido di "case popolari, insieme si vince" la nota con cui Casa del Popolo e Centro Politico Santacroce commentano la notizia, diffusa nella giornata odierna dalla presidente dell'Ater, Maria Ceci, (LEGGI QUI), ossia la messa a disposizione di 10 appartamenti da destinarsi ad alloggi popolari. Tutto ciò "dimostra come la lotta paghi e come l'impegno politico in prima persona funzioni. I tentativi di delegittimazione nei confronti di chi alza la testa non sono altro che reazioni impaurite di chi ha interesse a che niente cambi, e tutto rimanga com'è. Questa volta è andata come doveva andare secondo il nostro modo di agire e vedere che l'impegno di un gruppo di militanti di sinistra determinato e convinto delle sue ragioni porti a un miglioramento effettivo delle condizioni di vita della cittá è una notizia da segnalare. Non ci accontentiamo di quanto dichiarato dall'ATER, continueremo a tenere alta l'attenzione sulla questione abitativa, al fine di ridurre la disuguaglianza sociale e di dare voce a chi non ne ha", conclude Casa del Popolo.

Anche l'assessore alle Politiche Sociali e all'emergenza abitativa, Ilaria De Sanctis, non risparmia una presa di posizione in merito alla nota diffusa dall'Ater: "Stupisce che a ridosso del tavolo dell'Osservatorio (sul Diritto all'abitare, ndr) l'Ater anticipi, con un comunicato alla stampa, quanto chiamata a fornire ai componenti del tavolo e che gli stessi richiedevano da mesi". L'assessore De Sanctis si riferisce alle ripetute riunioni "in cui il Comune al pari di Casa del Popolo, USB, Centro Politico Santacrose e sindacati degli inquilini, abbiamo chiesto all'Ater di fornire il dettaglio puntuale della situazione attuale circa quanti e quali siano gli alloggi popolari a Teramo città. Dati che come Comune ho ottenuto qualche giorno fa e che l'Ater avrebbe fornito nell'Osservatorio convocato per martedì prossimo. E' da tempo che sollecitavamo in prima persona questi dati. Io stesso avevo comunicato all'Ater l'urgenza di disporre di tali informazioni in vista della riapertura della graduatoria generale e della graduatoria d'emergenza (i bandi per l'assegnazione degli alloggi popolari, ndr) - conclude l'assessore De Sanctis - Ben venga una nota stampa con i dati che aspettavamo da tempo e in cui spuntano diversi alloggi a disposizione".