ATER/ IL COMMISSARIO CASTELLI RADDOPPIA I FONDI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO IN UN EDIFICIO DI CIVITELLA DEL TRONTO

IL COMMISSARIO CASTELLI RADDOPPIA I FONDI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO IN UN EDIFICIO DI CIVITELLA DEL TRONTO

Su richiesta del Presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, all’esito di un attento lavoro di verifica nella redazione dei progetti definitivi per gli interventi di ricostruzione post-sisma, in sinergia con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il “Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, il Senatore Guido Castelli, ha firmato l’ordinanza speciale che di fatto “più che raddoppia” lo stanziamento necessario all'intervento di “Riparazione e miglioramento sismico dell’edificio ATER Teramo – ERP n. 624, che si trova in via Salinello nel Comune di Civitella del Tronto ”.

Nel dettaglio, all'importo di 859.140,28 euro, attribuito nel 2021, si aggiunge oggi l'importo di 1.185.420,01 euro, arrivando così ad un finanziamento complessivo di 2.044.560,29 euro.

«Si tratta di una notizia di grande importanza per l’Ater - spiega il presidente Maria Ceci - perché ci consente di intervenire su un immobile che era stato ricompreso nel complesso degli interventi di particolare criticità e urgenza, sui quali è dunque massimo il nostro impegno, finalizzato a restituire agli inquilini nuovi spazi del vivere, più sicuri e più efficienti».

L’intervento in via Salinello, destinatario delle maggiori somme approvate dal Commissario Straordinario, va ad aggiungersi, nel territorio del Comune di Civitella, a quello sull’edificio Ater di via Sandro Pertini 17 inaugurato pochi giorni fa, ad ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’Azienda riserva a tutte le realtà territoriali della provincia di Teramo.