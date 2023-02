CAMPLI, VISITA DEL COMMISSARIO CASTELLI: VIA LIBERA AL POLO SCOLASTICO DI NOCELLA, AL CONSOLIDAMENTO DI CASTELNUOVO E ALL' ADEGUAMENTO SISMICO DEL POLO SCOLASTICO MARROCCHI

Si avvicina l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico di Campli, previsto in località Piane Nocella, per il consolidamento del versante di Castelnuovo colpito dalla frana del 2017 e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento del polo scolastico di Marrocchi, a Sant’Onofrio.



Sono queste le tre importanti notizie che il Commissario Straordinario del Governo alla Ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli, ha comunicato oggi al Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, nel corso della sua visita istituzionale a Palazzo Farnese.



Nel dettaglio, grazie ai due decreti firmati dal Commissario Castelli, è stato definitivamente approvato il progetto finale del nuovo polo scolastico, con il finanziamento iniziale di 1,7 milioni di euro che sale a quasi 3,7 milioni di euro. Questa prima fase prevede la costruzione della scuola media, della palestra e la demolizione dell’edificio della vecchia scuola media. Anche per il consolidamento del versante di Castelnuovo, colpito dai gravi eventi franosi degli anni scorsi, è stato definitivamente approvato il progetto finale con il finanziamento iniziale di 5,9 milioni di euro che sale a 6,8 milioni di euro. Sia per il polo scolastico che per Castelnuovo possono iniziare adesso le procedure per la gara d’appalto, attraverso cui sarà individuata l’impresa che eseguirà i lavori, e la successiva apertura del cantiere.



Per quanto riguarda il polo scolastico di Marrocchi, a Sant’Onofrio, sta per essere conclusa l’istruttoria per l’approvazione finale del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media, compresi gli interventi di efficientamento dell’impianto termico, idrico e antincendio. A seguire sarà bandita la gara d’appalto per l’avvio dei lavori per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Sul polo scolastico di Marrocchi, l’amministrazione comunale era già intervenuta con l’avvio e la conclusione dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia.



“Arriva ad un punto di svolta decisivo un lungo lavoro amministrativo, burocratico e progettuale molto complesso, anche a causa dell’imponenza dei fondi richiesti. Un lavoro che ci ha visti impegnati fin dal primo giorno del nostro mandato per dare al nostro Comune edifici scolastici più sicuri, per rigenerare urbanisticamente il nostro territorio e mettere definitivamente in sicurezza la zona che più di ogni altra ha sofferto, negli anni passati, a causa del dissesto idrogeologico: Castelnuovo. Voglio ringraziare il Commissario Guido Castelli il cui lavoro, dal primo giorno di insediamento, ha dato un impulso decisivo per la conclusione dell’iter amministrativo” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.



“Da quando ho assunto il ruolo da Commissario ho sempre detto che è necessario passare dalla carta ai cantieri. Campli è un caso concreto dove nell’immediato abbiamo sbloccato più di 12 milioni di euro. È necessario proseguire lungo questa strada” ha detto il Commissario Guido Castelli.