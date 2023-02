PINETO/ VA IN PENSIONE L'APPUNTATO SCELTO LORENZO MARCONE, FECE INDAGINI MOLTO DELICATE COME QUELLE SULL'OMICIDIO FADANI E L'INCHIESTA SULLA BANDA DELLA UNO BIANCA

Dopo oltre 7 lustri di servizio, la compagnia di Giulianova ed i comandi paritetici hanno salutano con affetto l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Lorenzo Marcone. Lorenzo è molto noto a Roseto, dove ha prestato servizio fino allo scorso mese di gennaio nella locale stazione carabinieri, ma anche negli altri comandi della costa teramana. Di origine atriana, ma da tempo residente a Pineto, l’appuntato Marcone si arruolò negli anni 80 ed ha girato vari comandi distinguendosi per brillanti operazioni. Ricordiamo il ’91, quando si trovò a fronteggiare i banditi della strage del pilastro (ove furono trucidati tre commilitoni da parte della banda della Uno Bianca). Rientrato in Abruzzo, ha svolto il suo servizio presso il comando provinciale di Teramo e nelle stazioni di Notaresco e poi Roseto. Anche nella nostra regione è stato un valido punto di riferimento per colleghi e per la popolazione, svolgendo importanti indagini sul territorio. Ricordiamo l’arresto nel 2010 di tre rapinatori foggiani, che eseguirono il colpo presso la banca Unicredit di Roseto, o il grave incidente a lui occorso nel 2009 ad Alba Adriatica quando, in occasione dell’omicidio del noto imprenditore Fadani, venne speronato da una vettura di malviventi che lo catapulto su una scarpata. Nel febbraio del 2017, il sindaco di Silvi gli ha conferito un encomio per l’ammirevole capacità professionale e per l’alto senso del dovere dimostrato nel corso di un intervento nel centro rivierasco. Insomma, l’appuntato Marcone, croce d’argento per lunga anzianità di servizio, è stata davvero una colonna portante e trainante della benemerita, soprattutto in questi ultimi 15 anni trascorsi presso la stazione di Roseto Degli Abruzzi. A lui vanno i nostri migliori auguri, di certastampa.it per questo traguardo e per il suo meritato riposo.

Mauro Di Concetto