I LETTORI CI SCRIVONO / PASSATO L'ASSESSORE VERNA... GABBATO LO CITTADINO

Passato l'assessore... gabbato lo cittadino, verrebbe da dire, visto che l'assessore Verna aveva lanciato la campagna "Segnala quello che non va" e adesso cge lui non c'0è più, la segnalazione i cittadini la fanno "in loco". Siamo a Teramo, in via Roma.