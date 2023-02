FINISCE CON L'AUTO CONTRO L'INGRESSO DI UN CONDOMINIO ALLA GAMMARANA E SCAPPA, I CARABINIERI LO STANNO CERCANDO VISIONANDO LE TELECAMERE

Era molto probabilmente ubriaca la persona, che questa mattina presto, poco dopo le 4, ha centrato il muretto di questo condominio davanti al supermercato Oasi, alla Gammarana. E poi ha ripreso la corsa, scappando e facendo perdere le proprie tracce. Per ora. Perchè i carabinieri della compagnia di Teramo stanno visionando le telecamere nei pressi del luogo e sono certi di arrivare presto all'identificazione della persona che ha preferito fuggire invece di denunciare l'accaduto. I residenti spaventati dal botto hanno chiamato i militari che arrivati subito sul posto hanno redatto un rapporto come si fa sempre in questi casi.