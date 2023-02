DROGA, ARRESTATA SPACCIATRICE DOMICILIARE E CHIUSO RISTORANTE ETNICO CHE VENDEVA HASHISH





I Carabinieri hanno eseguito un capillare controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, che ha visto coinvolti i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica nonché dall’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, che con il cane pastore tedesco di tre anni “Bagheera” hanno setacciato il territorio del comune rivierasco e della popolosa frazione di Villa Rosa. Il servizio ha portato alla segnalazione di 5 giovani quali assuntori di stupefacenti, nonché all’arresto di una persona e alla chiusura di un esercizio pubblico dove avveniva lo spaccio.

In dettaglio:

Una donna è stata arrestata su ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura della Repubblica di Teramo, a seguito di numerosi casi di cessione di stupefacente (hashish-eroina), documentati e perseguiti dai Carabinieri di Martinsicuro. Infatti la donna riceveva nella propria abitazione i clienti ai quali cedeva lo stupefacente. All’atto dell’arresto a seguito della perquisizione è stato sequestrato materiale di taglio della sostanza stupefacente, bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga in dosi. La donna è stata condotta in carcere.

I Carabinieri hanno inoltre provveduto a chiudere un esercizio di ristorazione “etnica”, che era diventato meta di giovani che si rifornivano di stupefacente e per il quale era stato arrestato di recente il titolare dell’esercizio. A seguito dell’arresto i militari hanno redatto una segnalazione per la revoca della licenza inviandola alla Questura di Teramo. Il Questore, autorità competente sulla materia, ha disposto la revoca della licenza e di conseguenza la chiusura dell’esercizio.