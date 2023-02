FOTO-VIDEO/ INTITOLATO A SAN FRANCESCO IL CAMPETTO DI PONTEVOMANO DESTINATO AI GIOVANI

Intitolato questa mattina a San Francesco il campetto di calcio di Villa Vomano. Il sindaco Gianguido D’Alberto, affiancato dagli assessori Sara Falini e Valdo Di Bonaventura, ha aperto la manifestazione.

“Un cambiamento d’epoca in chiave di impegno interistituzionale come quello che ha portato alla rivalorizzazione del campetto ed in in grado di trasformare il sistema egocentrico quasi imposto dalla società moderna in quello ecocentrico, fondato sulle relazioni umane di rispetto reciproco, per l’ambiente, per se stessi e la collettività”, questa la sintesi della Preside Maria Letizia Fatigati. All'incontro hanno partecipaato anche:

Alessandro Frattaroli, presidente CSI Abruzzo, Angelo De Marcellis presidente CSI Teramo, Eddy Rastelli presidente del Città di Teramo, affiancato dal calciatore Marco Antonelli e Marco Di Sabatino, presidente SSD Pontevomano calcio. L’importanza dello Sport, della Scuola e della Fede, nel loro valore assoluto di esperienze di democrazia e pratica di valori etici di vita, il sacrificio, la passione, il desiderio di far bene, la fiducia nel futuro, questi i temi principali toccati dai vari relatori durante il convegno” Scuola, Sport e Fede”, coordinato da Don Eugenio Merrino, parroco di Villa Vomano, Forcella e Caprafico.

ASCOLTA QUI MONS. LEUZZI E DON EUGENIO

ASCOLTA QUI IL SINDACO E DE MARCELLIS