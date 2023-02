CHE TEMPO FA? / DOMANI VIVREMO UNA DOMENICA DI SOLE FREDDO

sabato sera

Buoncari amici e ben risentiti con l'appuntamento delle previsioni tempo per la nostra regione.Anche la giornata di domani sarà caratterizzata dal tempo stabile, anche se non mancheranno locali passaggi nuvolosi stratiformi in particolare dalla seconda parte della giornata in quanto la pressione atmosferica inizierà a cedere debolmente sul suo fianco orientale, notte tempo foschie dense o banchi di nebbia nei settori meno esposti e pianeggianti della regione.Dal punto di vista termico i valori della notte si attesteranno fra i 0/7°C mentre i termometri diurni fra gli 8/13°C.Durante la notte avremo ancora le solite gelate legate al fenomeno delle inversioni termiche sugli altopiani e vallate dei nostri rilievi, dove continueremo a registrare termiche negative a doppia cifra.La ventilazione risulterà debole orientale.Vi auguro un felice fine settimana e vi do appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.A cura diFABRIZIO DI SABATINOTECNICO METEOROLOGO