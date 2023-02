CASTELLI: «A CIVITELLA C'E' UN'ALTRA FRAZIONE A RISCHIO COME PONZANO»

«Anche quello del dissesto è un tema importante, che pretende la massima attenzione, per esempio adesso c’è un nuovo problema da affrontare… a Civitella del Tronto, un nuovo caso Ponzano, con una frana che interessa una frazione… nella quale c’è il rischio che le case inagibili da ricostruire debbano essere delocalizzate».

Le parole del commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, restano come sospese, nell’ufficio del Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, al quale Castelli è venuto ad annunciare finanziamenti per quasi 13 milioni di euro.

Ed è proprio il primo cittadino camplese a chiedere quale sia la frazione interessata

«Ripe…» risponde il commissario.

C’è dunque una frana che minaccia Ripe e che potrebbe costringere i cittadini a dover andare altrove?

«In realtà non si tratta di Ripe, ma di Borrano - spiega la Sindaca di Civitella, Cristina DI Pietro - ma siamo ancora agli studi preliminari, abbiamo appena saputo dal commissario che, nel quadro dei lavori di riperimetrazione delle aree interessate dal dissesto, a Borrano c’è una situazione che deve essere più attentamente studiata».

Ma che c’entrano le frane con la ricostruzione post sisma?

«C’entrano, perché le scosse di terremoto e gli accumuli di neve dell’eccezionale nevicata, hanno avuto effetti su falde acquifere e movimenti franosi - continua la Sindaca - e proprio in considerazione di quello che è successo a Ponzano, noi all’epoca chiedemmo una verifica di tutte le aree di dissesto idrogeologico, quella di Borrano è una di quelle».

Parlare di delocalizzazione, però, è prematuro.

«Sì, assolutamente, e dovrà essere comunque la Protezione Civile a dare la dimensione del problema e indicare le soluzioni da adottare - continua la Prima Cittadina - e siamo ancora alla fase delle verifiche e degli studi, ma è certo che adotteremo ogni possibile azione per la tutela dei cittadini e delle loro abitazioni».