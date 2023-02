VIDEO/ INCIDENTI SUL LAVORO, IN ABRUZZO 48 MORTI, LA PROVINCIA DI TERAMO E' QUELLA PEGGIORE

Il 16 febbraio un altro lavoratore ha perso la vita lavorando ed un altro e' rimasto ferito nell'esplosione di un ordigno nella fabbrica di fuochi

d'artificio Fireworks a Teramo. Dino Trignani non e' tornato a casa dalla propria famiglia, cosi' come altri 7 lavoratori abruzzesi (compresi quelli deceduti in itinere) dall'inizio dell'anno. Nel 2022 sono stati in 48 a morire (compresi quelli in itinere), oltre 13.000 gli infortuni denunciati, a cui vanno aggiunti quelli non denunciati, e l'USB lo scorso 2 dicembre ha manifestato sotto gli uffici della Regione Abruzzo a Pescara per chiedere interventi urgenti. Nell'occasione era stato inviato a tutti i gruppi politici della regione Abruzzo un documento con

le proposte per fermare quella che e' una vera e propria mattanza. Una delegazione fu ricevuta dai gruppi consiliari del PD e del M5S mentre dagli altri gruppi solo silenzio. Recentemente l'Assessore alla Salute ha istituito un comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cui e' stato chiesto di essere convocati. La provincia di Teramo nel 2022 e' risultata la peggiore tra quelle abruzzesi per morti ed infortuni sul lavoro, e le istituzioni a qualsiasi livello hanno l'obbligo morale di dare il proprio contributo per prendere provvedimenti non piu' rimandabili.

foto: il luogo dove è morto a Caprafico Dino Trignani

QUI IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE