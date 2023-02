È UNA “TERAMANA” LA MENTE DELL’AZIENDA CHE FA SORRIDERE MEZZO MONDO

E all’improvviso, scopri che mezzo Mondo rude grazie ad una abruzzese. Anzi: una teramana. Si chiama Marina Di Pancrazio, ha 52 anni ed è uno dei massimi dirigenti del Just for Laughs Group, una società canadese che produce e vende contenuti comici per la tv. È la società che produce una sorta di fortunatissima candid camera divenuta un vero e proprio cult. Grazie ad una delle sempre interessanti corrispondenze di Dom Serafini per il Messaggero, scopriamo che Marina Di Pancrazio è teramana, visto che il padre Alfredo è di Torricella Sicura e la madre Relda Musini di Ripattoni di Bellante. Vivono in Canada dal 1957, da quando cioè Alfredo lasció Torricella per raggiungere il fratello. Due anni dopo, anche la madre partì per Montreal, dove Marina è nata nel 1970.

Entrata dopo la laurea nel mondo dei media, è stata per 12 anni dirigente Disney, prima di entrare a far parte del gruppo Just for Laughs come Chief Content Revenue Officer.

Nel suo ruolo, supervisiona il business globale dei contenuti, incluso l'ufficio di sviluppo di Los Angeles dell'azienda con sede a Montreal.

La Di Pancrazio è una vera autorità, nel settore, con più di 20 anni di esperienza nella strategia dei contenuti. Per anni ha lavorato alla Disney, dove è stata direttrice del servizio vendite per Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, gli Academy Awards (gli Oscar), ABC e Freeform. In precedenza, era stata dirigente di Disney Channels Worldwide per il Canada. Prima di entrare a far parte della Disney, Marina è stata la responsabile della programmazione originale di The Movie Network.

La missione della Di Pancrazio, é quella di costruire "il più grande studio comico del mondo" attraverso partnership con produttori, piattaforme di streaming ed emittenti. Guida la produzione e la vendita di 100 ore di nuovi contenuti TV non sceneggiati e sceneggiati all'anno e lavora per espandere la libreria dell'azienda e il business dei contenuti filmati in tutto il Nord America e nel mondo..

Marina Di Pancrazio è una dirigente dei media molto rispettata, con una straordinaria capacità di individuare opportunità e costruire partnership strategiche di successo. “La nostra crescita dipende dal fatto che siamo agili e facciamo affari in modo diverso rispetto a quella che è stata la norma - ha affermato Charles Décarie, il ceo di Just for laughs - L’inventiva ed esperienza di Marina nella monetizzazione dei contenuti in modi tradizionali e non tradizionali la rende perfetta per raggiungere i nostri aggressivi obiettivi di espansione dei contenuti",.

Di Pancrazio ha detto che il divertimento è “quello che cerchiamo tutti nei momenti difficili.”.

I 3 miliardi di visualizzazioni annuali del marchio di Just for Laugh su YouTube, dove il suo canale ha quasi 10 milioni di abbonati, gli conferiscono "numeri pazzeschi e invidiabili", ha aggiunto, sottolineando "l'appeal del marchio e le opportunità che possono portare sfruttando questi numeri".