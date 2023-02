SCHIANTO ALL’ALBA : AUTO ABBATTE I CARTELLI DELLA ROTONDA OVALE

Schianto all’alba in via Po. Una Peugeot 205, ha abbattuto tutti i cartelli delle indicazioni stradali, saltando sul cordolo dello spartitraffico dell’uscita in direzione Teramo centro. Nell’auto viaggiava un gruppo di ragazzi, probabilmente di ritorno da una serata, che fortunatamente non hanno riportato ferite. L’auto è praticamente distrutta.