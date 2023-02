VIDEO/ L’ISOLA ECOLOGICA IN PIENO CENTRO CAMBIA, L’IMMONDIZIA NO…

Dicesi isola ecologica “un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata. L'utilità principale è quindi quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente”.

Così recita Wikipedia.

Ma Wikipedia non conosce Teramo.

A Teramo, infatti, dicesi isola ecologica “un grosso cassone, appoggiato su un muro in pieno centro, sul quale e intorno al quale tutti abbandonano quello che gli pare”.

Il video che pubblichiamo (QUI) è stato girato questa mattina alle 7,30, e prima che arrivi il solito difensore d’ufficio del Comune, a dirci che questa è la situazione dopo la “serata”, vi offriamo anche a fine articolo una foto scattata due giorni fa. Sempre con l’ammucchiata di rifiuti all’esterno.

Eppure, i residenti hanno a lungo contestato questa isola, e c’è chi ha minacciato di chiudere i propri uffici e trasferirsi.

Va detto, ad onor del vero, che dopo le proteste l’isola è stata cambiata (non sappiamo quando, però, perché la TeAm che ha un comunicatore assunto e ha appena investito 15mila euro per avere un altro comunicatore… non ha comunicato la sostituzione dell’Isola), ma il problema è che la situazione non è cambiata. Evidentemente, al Comune piace così …sarà il nuovo arredo urbano.