FOTO-VIDEO/ APERISTREET IN THE CIRCUS, UN SUCCESSO (NONOSTANTE LA COMMISSIONE…) MENO BENE VENERDÌ…MA LA CITTÀ ERA VUOTA

Sold out a Teramo per il ritorno dell'Aperistreet versione circense, con il tendone installato in piazza Martiri che a qualcuno è piaciuto e a qualcun altro no. Qualche problema si è registrato ieri mattina, quando la commissione nominata per i sopralloghi di sicurezza ha fatto cambiare palco e service. Una decisione che ha creato grandi difficoltà organizzative, tanto che tra i promotori c'è stato chi ha qusto pensato di annullare la serata, ma poi il buon senso ha prevalso ed è cominciata la corsa contro il tempo per adeguarsi e tutto è stato risolto. A spiegare cosa sia accaduto ci ha pensato Francesco Marcellini patron dell'Aperistreet: «Hanno stabilito un numero di persone per venerdì è una per sabato, tanto che è stato necessario smontare il palco e cambiare service». A parte questo problema tutto è andato magnificamente, come nelle previsioni e con gli spettacoli di contorsionisti, lanciatori di coltelli e trampolieri (ASCOLTA QUI LE INTERVISTE ) che hanno ben animato e fatto divertire, oltre alla musica i 450 presenti. Meno bene è andata la serata di venerdi con la band dei Regina che si è esibita davanti a 200 persone ma anche i bar hanno avuto poche "visite", qualcuno si è chiesto come mai non "passasse neppure una persona" in centro...nonostante il tendone.Il comune di Teramo ha compartecipato con una spesa di 15 mila euro elargita all'associazione scuola d'arte circense Takimiri (qui la delibera)

Da oggi fino a martedi ci saranni spettacoli per famiglie e bambini

Video di: Indipendent Tv e Francesco Catenacci