A PINETO IL CARNEVALE SI FESTEGGIA IN POMPA MAGNA D'ESTATE E ZERO ASSOLUTO A CARNEVALE

Anche quest’anno si profila a Pineto un fantastico zero tondo per Carnevale? Sembra proprio di si, Mancano oramai poche ore al Martedì Grasso, eppure la giunta, che prontamente si precipita a sfoggiare comunicati stampa anche per piccole iniziative, è in silenzio. “Come è possibile che ogni anno in paese non si debba mai fare nulla?” ribatte infervorita una mamma costretta a migrare ogni anno, con i suoi bimbi in maschera, nei vicini centri commerciali o nelle piazze di Giulianova, al bellissimo carnevale che parte dalla costa ed attraversa tutta la città, o altrove. “Abbiamo la bellissima squadra di artiste de Le Vie Dell’Arte” ci spiega un residente “che quest’anno approdano ad Ascoli a sfoggiare i loro bellissimi costumi. Non siamo nemmeno in grado di trattenere i nostri artisti locali in patria. Eppure, questa giunta si pregia di avere un carnevale, che però svolge d’Estate”. Eh, si: Pineto ha da anni una bellissima sfilata di carri, interrotta solo nel periodo Covid, che una volta, oltre a sfilare in Agosto, allietava la domenica ed il martedì grasso di Pineto rendendo Via D’Annunzio impraticabile per la folla di gente che interveniva anche da vicini comuni. Fa male dunque per gli abitanti di Pineto dire di avere un carnevale bellissimo, con maschere d’autore e carri ben strutturati, che però non si svolge a Carnevale, ma d’Estate. Anche quest’anno dunque care mamme, armatevi di pazienza ed auto ed andate ad Ascoli a vedere le nostre stupende artiste de Le Vie dell’Arte, a Giulianova al seguitissimo carnevale o in qualche centro commerciale di Silvi o altrove perché Pineto probabilmente sarà in astensione festa. Tutto ciò causato anche dalla mancanza di centri associativi aperti.

Mauro Di Concetto