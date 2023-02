GUIDAVA ANCHE SE LE HANNO RITIRATO LA PATENTE DODICI ANNI FA

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi, nonché dei reati di tipo predatorio. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che ha toccato tutti i Comuni in cui ha competenza la compagnia Giuliese è stato effettuato presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto degli arrestati domiciliari.

Nel corso del servizio, che ha visto il controllo di oltre 60 mezzi e l’identificazione di circa 100 persone, si è proceduto a:

Denunciare quattro conducenti di auto trovati positivi all’alcool, per tutti oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente.

Segnalare alla Magistratura una donna sorpresa alla guida di una autovettura senza patente in quanto revocata da oltre dodici anni.

Elevare 10 contravvenzioni al codice della strada per varie infrazioni e in particolare per guida pericolosa, per velocità non commisurata alle condizioni del traffico e delle strade e per uso del telefonino durante la marcia.