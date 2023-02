E' AI DOMICILIARI PER FURTO... MA ESCE PER ANDARE... A RUBARE

I Carabinieri della Stazione di Silvi Marina, hanno arrestato un uomo, che già sottoposto agli arresti domiciliari da dicembre, perché sorpreso a commettere un furto, ed è stato condotto in carcere per espiare la reclusione. A Giulianova sono state vigilate con estrema attenzione le zone residenziali, anche dei piccoli centri, per prevenire i furti, e sono stati identificati, in una zona residenziale, due soggetti non residenti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, i quali non avevano un giustificato motivo per trovarsi in quei luoghi, sul loro conto sono in atto ulteriori accertamenti per la richiesta del foglio di via obbligatorio.