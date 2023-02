PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI LUNEDI 20 FEBBRAIO, CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO

Carissimi amici buona domenica a tutti voi, la nuova settimana inizierà ancora in compagnia dell'alta pressione su tutto il paese e così sarà ancora almeno sino a metà settimana quando avverrà un primo cambiamento delle condizioni del tempo che analizzeremo assieme nei prossimi aggiornamenti.

La giornata di lunedì sulla nostra regione trascorrerà all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso con locali stratificazioni alte di passaggio, notte tempo foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate e zone meno esposte.

Temperatura ancora oltre le normali medie del periodo, nella notte i termometri si attesteranno fra 1/7°C e fra i 10/14°C i termometri del giorno, solite inversioni con minime a doppia cifra sugli altopiani e vallate non esposte sui rilievi montuosi abruzzesi, la ventilazione risulterà debole orientale.

Vi auguro una serena domenica a tutti e vi do appuntamento a domani con le previsioni per martedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO