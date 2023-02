VIDEO-ESCLUSIVA / SIAMO STATI A VEDERE "LA SETTA DEGLI ABUSI SESSUALI", MA ABBIAMO TROVATO TUTTA UN'ALTRA VERITA'





E’ il sito di un settimanale nazionale che, in questa domenica di febbraio, concentra su Teramo le attenzioni della cronaca, raccontando la storia di un infermo fatto di abusi di ogni tipo, nel quadro di quello che viene definito «un collaudato schema comportamentale in cui rituali pseudo-religiosi dissimulavano vere e proprie aggressioni di natura sessuale».

E’ il racconto di tutte le strane pratiche di quella che viene definita una setta, guidata da un guru che parla con gli alieni, sulla quale la Procura di Teramo (Sostituto Procuratore Silvia Scamurra) ha aperto un’inchiesta per abusi sessuali con richiesta di due ordini di arresto per il titolare del movimento "Umani in Divenire": Pietro Tamburella (non concessi dal Gip e la cui udienza per il rinvio a giudizio è fissata a martedi prossimo) e che si trova a Floriano di Campli…

Siamo andati a vederla

Lasciata la nazionale, c’è una strada che scivola sui colli morbidi delle nostre campagne, e poi si fa brecciata prima di arrivare ad Ecolandia… il centro del movimento che… e lo si intuisce fin dall’arrivo, non ha nulla delle sette esoteriche, misteriche, alieno spirituali, ma somiglia molto di più ad una di quelle comuni che raccoglievano negli Anni ’60 le anime di chi cercava risposte non convenzionali e costruiva un mondo migliore.

Si respira l’aria delicata portata dal vento dell’utopia

E l’utopia non è un reato…

