FOTO/ CARNEVALE GIULIESE, VENTIMILA PERSONE IN STRADA. DOMANI SI REPLICA AL PAESE

Ventimila persone. Questo è stato il grande successo del carnevale giuliese, prima giornata. Sei i carri allestiti dai quartieri. In ordine di parata: la Regina Bianca (quartiere Lido), la Famiglia Addams (Colleranesco), Revolution- La natura si ribella (Centro storico), Pozzon Village Circus (Villa Pozzoni), il Castello stregato (Annunziata), The jungle (Case di Trento). Gran pienone anche nei locali. Presenti consiglieri comunali da Teramo che si sono complimentati con l'amministrazione e con gli organizzatori per la perfetta riuscita dell'evento. Locali tutti pieni. Sul palco, nel pomeriggio, la show girl e modella Francesca Brambilla. Gran finale al Belvedere. Domani, sempre dalle 15, stesso copione, con i carri, le maschere e i figuranti pronti a sfilare dal viale dello Splendore lungo corso Garibaldi.