«ROSETO AVEVA IL SUO CARNEVALE, IN 5 ANNI SI ERA AFFERMATO IN TUTTO IL CIRCONDARIO.COSTAVA DURO LAVORO, INCONTRI CHE INIZIAVANO SIN DAL MESE DI OTTOBRE MA, LA MANIFESTAZIONE PORTAVA GRANDI SODDISFAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE L'ORGANIZZAVA.

POI GIUNSE LA GIUNTA DI GIROLAMO CHE NON CONTINUO' IL LAVORO SVOLTO DALLA SOTTOSCRITTA E TUTTO FINI' NEL NULLA. A SEGUIRE, LA GIUNTA NUGNES, HA DECISO DI NON LAVORARE SU QUEST'EVENTO.

LO SPAZIO LASCIATO VUOTO è STATO GIUSTAMENTE OCCUPATO DA CHI - CON LUNGIMIRANZA - LAVORA PER DARE VISIBILITA' MASSIMA ALLA PROPRIA CITTA'.

OGGI, GUARDO LE IMMAGINI DEL CARNEVALE DI GIULIANOVA E NON POSSO CHE CONGRATULARMI CON IL SINDACO E L'ASSESSORE AL RAMO. BRAVI, QUESTO SIGNIFICA AMARE LA PROPRIA CITTA'».

Passa sulla sua pagina facebook lo sfogo dell'ex assessore nella giunta Pavone di Roseto, Maristella Urbini nel vedere, che nella sua città non esiste più nulla che possa definirsi carnevale. Stesso problema lo si vive da tantissimo anche a Teramo. Occorre infatti, dedizione da parte dei comitati di quartieri che spesso non si impegnano per mancanza di fondi. E forse questo è il problema. A Giulianova, ad esempio, ha fatto arrivare importanti fondi la consigliera Simona Cardinali, soldi della Regione Abruzzo che ha permesso di vivere il successo di ieri. Ci vogliono i fondi ma anche le idee.