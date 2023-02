INCIDENTE NELLE FILIPPINE, GRAVE TURISTA TERAMANO

Quella vacanza, l’aveva sognata a lungo, il 60enne rosetano C.G., dipendente della Rolli alimentare, partito qualche settimana fa per le Filippine. Per la precisione, per Palawan, una delle 7641 isole del paradisiaco arcipelago tropicale, la più grande delle province della popolosissima repubblica governata da Manila. Un viaggio da favola: mare, natura, sole, in quella che viene da sempre considerata la più protetta delle isole, perché la sua collocazione e le correnti marine fanno sì che i monsoni, i tornado e le tempeste la “sfiorino” soltanto. Un viaggio deciso nel periodo migliore di quelle isole, perché da dicembre a febbraio il clima si fa più gradevole e non ci sono piogge quotidiane. L'uomo è partito con il figlio e un amico e sull’isola di Palawan aveva deciso di noleggiare uno scooter, per spostarsi tra le varie mete turistiche. È stato proprio durante uno di questo spostamenti, che ha avuto un gravissimo incidente, nel quale ha riportato conseguenze tali da far ipotizzare un intervento chirurgico d’urgenza, poi però non eseguito. Grazie alla presenza del figlio e dell’amico, il rosetano è stato poi trasferito a Manila e ricoverato in un attrezzato Medical Center, dove le sue condizioni sono in miglioramento. La famiglia, peró, sta cercando di farlo rientrare in Italia, con un volo sanitario, perché possa essere seguito e assistito nel nostro Paese.