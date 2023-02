GIOVANE TERAMANO RACCONTA IN UN LIBRO UN DELITTO DEL "MOSTRO DI FIRENZE"

E' un ventunenne teramano l'autore di "Quella manica blu", libro dedicato al "mostro di Firenze" e all’efferatezza di un uomo che si aggirava nei pressi della provincia di Firenze, che colpì l’opinione pubblica. L’orrore di quei momenti toccò l’immaginario collettivo, suscitando terrore e al tempo stesso un fascino perverso, dando così origine e una lunga vicenda giudiziaria, tortuosa e polemica. Quella manica blu di Francesco Sebastian Grasso è un racconto breve, dalle tinte drammatiche. Impostato in stile diaristico, la protagonista, Maria, racconta di sé, del suo nascente amore, dei suoi sogni, delle sue speranze, la paura di non farcela, la paura di perdere tutto... È la storia di Maria e Luca, rispettivamente diciassette e ventitré anni. Una storia come tante, che nasce come un fiore a primavera, ma che un vento impetuoso e implacabile fa accasciare al suolo, inanimato, come un fiore senza petali. Francesco Sebastian ha saputo creare un giusto equilibrio narrativo, nel quale le sequenze espressive e riflessive tratteggiano il profilo psicologico di una ragazza che sta per affacciarsi al mondo degli adulti, profondamente innamorata della vita e dell’amore.

Francesco Sebastian Grasso è nato a Palermo il 5 febbraio 2001, attualmente vive a Teramo. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica al liceo di Ripatransone ed è attualmente iscritto alla Facoltà di Lettere presso l’Università di Roma.

Quella manica blu è la sua prima pubblicazione.