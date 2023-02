VIDEO / DONNE, ANZIANI E VITTIME DI CYBER REATI, LA PROCURA DI TERAMO (PRIMA IN ABRUZZO) LANCIA IL PROGETTO "DIKE"



Donne maltrattate, anziani e vittime di reati informatici. A loro si rivolge il.progetto Dike coordinato dalla procura di Teramo e che, giovedì 23 febbraio, si sostanzierà (dopo la firma del protocollo d'intesa già sottoscritto a gennaio) nel primo incontro operativo con i partner.

Tra le progettualità cui dare seguito, un'App con Poste Italiane per aiutare ed informare i cittadini delle possibili modalità di truffa fino ad un ambulatorio della Asl in cui fornire sostegno psicologico agli anziani vittime di truffe, anche solo tentate, che patiscono particolarmente le conseguenze morali e psicologiche di quanto subito

Quella di Teramo è la prima in Abruzzo a promuovere sul territorio il progetto Dike, tra le poche in Italia per altro. "I risultati veri si vedono dagli arresti fatti ma dalla riduzione dei reati" ha dichiarato il.procuratore capo Ettore Picardi

A coordinare il progetto per conto della Procura ci sono la dottoressa Anna Pasqua, sostituto commissario della Polizia di Stato nonché responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato e il pm Greta Aloisi



ASCOLTA L'INTERVISTA AL COMMISSARIO ANNA PASQUA



ASCOLTA L'INTERVISTA AL PROCURATORE PICARDI