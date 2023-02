I LETTORI CI SCRIVONO / CHE CAOS AL PARCHEGGIO DEL MAZZINI, CHE FINE HANNO FATTO GLI ALTRI 500 POSTI?

Buongiorno certastampa, questa mattina sono venuto in ospedale ad accompagnare un parente, ma sono stato costretto a restare al di fuori perché non si trova parcheggio. E' tutto pieno... anche quello a pagamento coperto. La gente parcheggia in seconda e terza fila, è il caos assoluto, eppure mi risulta che siano ancora disponibili altri 500 posti, mai aperti. Perché? Che cosasi deve aspettare? Possibile che un parcheggio costato così tanto debba essere per metà inutilizzabile?