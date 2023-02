ELEZIONI / IL CENTRODESTRA VALUTA TRE NOMI, ENTRO MERCOLEDI' LA SCELTA DEL CANDIDATO UNICO



Fumata grigia, per il Centrodestra abruzzese, nel "conclave" convocato per la scelta del candidato a Sindaco di Teramo. Grigia, non nera: perché una decisione è stata presa, né bianca, perché il nome non c'è ancora. La decisione presa è quella di presentare un candidato unico, superando le incomprensioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi della politica locale, e in particolar modo la "questione Provincia" con più di una ferita rimasta aperta. Il Centrodestra si ricompatta dunque, sarà unico per tutta la coalizione il candidato da opporre a Gianguido D'Alberto. Già, ma chi sarà? Il tavolo riunitosi questa mattina a Pescara, all'esito di una discussione sui nomi possibili, ha deciso di prendersi 48 ore per valutare tre nomi, quello dell'assessore regionale della Lega Pietro Quaresimale, quello del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Pasquale Tiberii e quello dell'avvocato Carlo Antonetti, proposto da un comiitato civico. Tre nomi, dunque, prima di scegliere il candidato della coalizione, anche perché adesso si dovranno esprimere anche le segreterie nazionali, nel quadro di quella gestione degli equilibri che accompagna da sempre la scelta dei candidati sindaci dei capoluoghi.