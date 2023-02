PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MARTEDI 21 FEBBRAIO, IL SOLE TORNA A SPLENDERE ANCORA

Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il consueto appuntamento delle previsioni del tempo per l'Abruzzo.

Ancora qualche giorno in compagnia dell'alta pressione sul nostro paese, in attesa di un possibile e sostanziale cambiamento del tempo che dovrebbe avvenire dal prossimo fine settimana, ciò determinerebbe il ritorno a condizioni perturbate con piogge e nevicate su buona parte del paese con maggiore coinvolgimento delle regioni centro/settentrionali, nei prossimi giorni analizzeremo assieme l'evolversi di questa nuova fase assai complessa e che ci proietterà verso un fine mese ed inizio marzo con un tipo di tempo votato ad una forte dinamicità atmosferica.

Ad oggi i principali modelli di calcolo non riescono ancora ad inquadrare in maniera unisona quali saranno i reali risvolti per la nostra penisola, vi invito quindi a seguire i prossimi aggiornamenti dove entreremo meglio nel dettaglio sulla nuova fase meteo.

La previsione per martedì, sull'Abruzzo ed in generale sul medio Adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo stabile e soleggiato con locali passaggi stratiformi.

Notte tempo foschie dense e banchi di nebbia sulle conche e zone di pianura.

Le temperature si manterranno sopra le normali medie del periodo sia nei valori minimi che in quelli massimi, i termometri della notte si attesteranno fra 1/7°C con le solite inversioni termiche sugli altopiani che potranno dare luogo a temperature negative fra -5/-10°C.

I termometri diurni saranno compresi fra 10/15°C, la ventilazione risulterà debole variabile.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO