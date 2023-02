NON VUOLE INTESTARSI LE UTENZE DELLA CASA ASSEGNATAGLI DAL COMUNE, VA IN MUNICIPIO E PICCHIA IL SINDACO

Aggredito il sindaco di Torricella Sicura, Daniele Palumbi. Per la seconda volta, il primo cittadino è stato vittima di un cittadino, che ha voluto così contestare il fatto di aver ricevuto una lettera dal Comune, nella quale veniva invitato ad intestarsi le utenze della casa emergenziale che gli è stata assegnata, proprio dal Comune, dopo il terremoto. Già invitato in passato, l’uomo non ha voluto accettare le richieste del Comune, così è andato in Municipio e ha aggredito Sindaco e funzionari. Il primo cittadino ha riportato ferite al volto e contusioni alla schiena, perché è stato scaraventato sulla scala del Comune.