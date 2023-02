I LETTORI CI SCRIVONO / BUIO PROFONDO IN VIALE BOVIO “OGNI VOLTA CHE FANNO LA FESTA IN PIAZZA…”

Quella che vedete non è una foto sbagliata o stampata male, ma un fotogramma del VIDEO inviatoci da un nostro lettore, che testimonia la situazione attuale in viale Bovio, che è completamente al buio. “Ogni volta che in piazza fanno una festa, noi rimaniamo al buio” critica amaramente il lettore…

QUI IL VIDEO DI VIALE BOVIO AL BUIO