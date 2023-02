CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI/ ANTONIO LESSIANI CONFERMATO PRESIDENTE, MONINA E' VICE

Non c'erano dubbi sulla sua riconferma che c'è stata all'unanimità. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo ha confermato all'unanimità presidente l'avvocato Antonio Lessiani, che dunque ricoprirà tale carica per il prossimo quadriennio e per il secondo mandato consecutivo.

Il nuovo Consiglio ha anche eletto, sempre all'unanimità, gli avvocati Serena Monina vice presidente, Rita Capanna Piscè segretario e Gianluca Reitano tesoriere.

Del nuovo Consiglio, come noto, fanno parte anche gli avvocati: Massimo Ambrosi, Mario Cheng Chi Chang, Stefania D'Addario, Franca D'Amario,Giulia Forlini, Elvio Fortuna, Stefano Franchi, Caterina Lettieri, Monica Passamonti, Nicola Rago, Gaetano Luca Ronchi.

«Ringrazio il Consiglio per la fiducia e auguro a tutti un buon lavoro», dichiara il presidente Lessiani in una nota, «continueremo ad operare affinché l'avvocatura teramana possa avere un ruolo da protagonista nella vita culturale cittadina per ogni iniziativa che riguardi i diritti e la loro tutela. Il nostro Ordine dovrà essere sempre più un referente per tutte le istituzioni locali, prima fra tutte la facoltà di Giurisprudenza dell'università di Teramo con cui abbiamo avviato una forte sinergia e contributo a creare un polo di carattere scientifico attento al mondo delle professioni legali. Tra i nostri obiettivi ci sono la difesa del nostro tribunale e la valorizzazione del ruolo degli avvocati. Inoltre è nostra intenzione costituire una fondazione forense che, in futuro, potrà apportarenuova linfa vitale e maggior respiro all'attività formativa del Consiglio».