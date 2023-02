PROCESSO "IMBARAZZANTE", IERI SERA, A SAN NICOLO' CONTRO IL COMITATO DI FRAZIONE ACCUSATO DI AVER "PARLATO CON CERTASTAMPA"... E INTANTO I PROBLEMI RESTANO

E' stato un "processo di Norimberga" quello che si è consumato ieri sera nella sede di Ca.Fè a San Nicolo,' alla presenza del Sindaco, del vice sindaco, dell'assessore Falini, del consigliere Lancione con la supervisione dell'onnipresente Chiara Ciminà (di fatto la responsabile della struttura), contro il presidente del comitato di frazione Luciano Melchiorre, reo di aver rilasciato a certastampa un'intervista-verità sui lavori annunciati, ma mai partiti nella popolosa frazione. Il "processo" è stato celebrato con le accuse dei due dimissionari: Di Ferdinando e il giovanissimo Sposetti, che hanno dato vita ad una pantomima definita da alcuni presenti "imbarazzante" per i toni assunti, a conclusione della quale non si è parlato dei tanti lavori che ancora non partono a San Nicolo', se non di un campetto (il must di quest'amministrazione di questi ultimi mesi... perché non c'è niente di meglio in campagna elettorale che rifare un campetto o un marciapiede), nulla dicendo dei problemi della frazione, che sono ben altri e più importanti. Non si è capito neppure se il comitato di frazione dopo le dimissioni di Di Ferdinando e Sposetti sia ancora in essere, ma di questo torneremo ad occuparci. Una cosa buona, però, questo processo l'ha prodotto: l'amministrazione non ha avuto tempo di fare altre promesse. Evviva la Ca.Fè.