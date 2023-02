PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MERCOLEDI 22 FEBBRAIO, BEL TEMPO ANCHE DOMANI

Buon martedì di carnevale a tutti voi, anche la giornata di mercoledì vedrà protagonista indiscussa l'alta pressione come oramai da molti giorni sta proteggendo l'intera penisola dai sistemi pertubati atlantici.

Ancora per qualche giorno assisteremo a giornate stabili e soleggiate prima di un possibile cambio di rotta previsto per il prossimo fine settimana e che analizzeremo nello specifico nei successivi aggiornamenti.

Sulla nostra regione cielo poco nuvoloso con stratificazioni possibili dal pomeriggio, foschie dense e banchi di nebbia in formazione durante le ore più fredde del giorno nelle zone meno esposte e nelle aree di pianura.

Le temperature si attesteranno sui valori odierni con le minime comprese fra

1/7°C e le massime 9/14°C la ventilazione risulterà debole orientale.

Per oggi è tutto vi ringrazio e vi rimando a domani con le previsioni per giovedì.



A.cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO