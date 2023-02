NEBBIA IN ABRUZZO, VOLO DA LONDRA DIROTTATO A ROMA

Di nuovo disagi, all'aeroporto

d'Abruzzo, a causa della nebbia che stamani ha interessato la

costa. Considerate le condizioni meteorologiche avverse, il volo

Ryanair in arrivo all'aeroporto di Pescara da Londra Stansted è

stato dirottato su Roma. La compagnia aerea si è occupata della

gestione dei passeggeri, che stanno rientrando nel capoluogo

adriatico in autobus. A causa dell'assenza del velivolo, il

collegamento Ryanair Pescara-Londra Stansted è in partenza alle

ore 12:00, con un'ora e 45 minuti di ritardo rispetto all'orario

ufficiale.

La nebbia aveva già creato problemi e disagi all'aeroporto

d'Abruzzo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio: le

condizioni meteorologiche avverse andate avanti per una decina

di giorni avevano imposto il dirottamento di numerosi voli su

altri scali.