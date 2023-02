MANDA IN FRANTUMI CON L'AUTO IL MURETTO DI UN CONDOMINIO, IDENTIFICATO IL 21ENNE FUGGITO

E' stata identificata la persona che sabato scorso con l'auto ha danneggiato il muretto dell'ingresso di un condominio alla Gammarana nei pressi del supermercato Oasi. Si tratta di un giovane di Teramo di 21 anni che, con l'auto (una utilitaria) del padre alle 4 del mattino ha danneggiato il manufatto e poi è scappato. I carabinieri della Compagnia di Teramo sono arrivati all'identificazione del giovane in pochissimo tempo. Il 21enne è stato multato con 380 euro e gli sono stati tolti 5 punti dalla patente. I motivi per i quali ha perso il controllo del mezzo sono per ora sconosciuti. Dovrà risarcire i danni al condominio.