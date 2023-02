ATER / PRONTI GLI ALLOGGI PER NOVE FAMIGLIE

Nella costante ricerca di nuove possibili risposte positiva alle aspettative delle famiglie in difficoltà, l’Ater di Teramo continua nell’attenta analisi della consistenza del patrimonio aziendale, al fine di individuare alloggi da mettere a disposizione delle amministrazioni comunali, che possano poi procedere alla loro assegnazione.



Allo scopo, nelle ultime ore il Presidente dell’Ater di Teramo Maria Ceci ha provveduto alla riconsegna di due alloggi.

Il primo nel Comune di Atri, in Via A. Di Iorio, 29.

il secondo nel Comune di Nereto Via XXV Aprile, 5

Inoltre, nei prossimi giorni si procederà alla stipula di: 2 contratti di comodato alloggi SMA a Bellante

2 contratti di locazione a Teramo

1 contratto di locazione a Roseto

1 contratto di locazione a Montorio 1 contratto di locazione a Campli

«Ogni alloggio assegnato, significa un cambio di prospettiva per due famiglie, che potranno organizzare la loro quotidianità partendo dalla certezza di avere una casa nella quale abitare - commenta il Presidente Maria Ceci - una certezza che si fa progetto di vita e che, in un momento storico come questo, assume un valore umano e sociale importantissimo»

L’analisi della consistenza del patrimonio aziendale prosegue, intanto, su una duplice direttrice: quella di riconsegnare ai sindaci gli alloggi immediatamente assegnabili e quella di intervenire, in sinergia con alcune amministrazioni locali, sugli immobili che necessitano di interventi, allo scopo di rendere disponibile il maggior numero possibile di unità abitative.