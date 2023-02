MONTORIO / FERRI IN VISTA SUL PONTE DELLA SS80, LA PAURA CORRE SUI SOCIAL

Corre sui social la protesta per le condizioni preoccupanti in cui versa il ponte dell'Anas sulla statale 80 a Montorio al Vomano. Un cittadino ha pubblicato le foto che riproponiamo nel nostro articolo. Unanimi i commenti di condanna per lo stato in cui versa quel ponte e che, sotto l'era del sindaco Gianni Di Centa (due amministrazioni fa), fu più volte oggetto di segnalazioni e richieste di intervento. L'Anas effettuò delle verifiche tra il 2017 e il 2018 e non rilevò criticità dal punto di vista strutturale. Qualcosa si ottenne, ossia l'annuncio di un progetto che, ad aprile 2018, si sarebbe dovuto tramutare in un cantiere di sistemazione ed allargamento dei passaggi pedonali e di adeguamento dell'impianto di illuminazione. Sono trascorsi anni, le segnalazioni dei cittadini restano con tanto di documentazione fotografica chiedendo che si torni a verificare la tenuta del ponte, quotidianamente percorso da mezzi e pedoni. Le foto evidenziano dei buchi e dei ferri arrugginiti a vista. Ma, stando a quanto appreso, la preoccupazione riguarda anche la parte sottostante del ponte.