CHIUDE DA DOMANI IL PONTE CHE COLLEGA ANCARANO CON ASCOLI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Dal ponte coi ferri a vista a Montorio al ponte sul Tronto ad Ancarano, occhi puntati sulla tenuta delle infrastrutture di collegamento. La Provincia ha deciso di chiudere il ponte sulla Sp 1/B tra Ancarano ed Ascoli Piceno per due giorni: dalle 8 di domani fino alle 18 di venerdì 24 febbraio. "La chiusura si è resa necessaria per fare delle attività di monitoraggio del ponte" rende noto il neo delegato alla Viabilità in via Milli, il consigliere provinciale Luca Pilotti. C'è stata una specifica ordinanza di chiusura per due giorni "definire il grado di sicurezza della struttura" conclude Pilotti. Specificando che si tratta di verifiche, che erano state già disposte e che si sono rese ancora più opportune visto ciò quanto accaduto al ponte sul Salinello.