ATTI VANDALICI AL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI PINETO, INDAGINI IN CORSO

Il sottopasso della stazione ferroviaria di Pineto, recentemente realizzato con un investimento ingente da parte di Ferrovie dello Stato e apprezzato da residenti e turisti, la notte scorsa è stato oggetto di atti vandalici. Le pareti sono state sporcate con scritte e disegni di dubbio gusto e naturalmente senza alcuna autorizzazione. La Polizia Locale di Pineto, di concerto con la Polfer di Giulianova, si è subito attivata per risalire agli autori del gesto e ha anche ha inviato una nota a Ferrovie dello Stato per provvedere alla pulizia. Al momento stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti fuori dal sottopasso e in zona e sarà presentata una denuncia anche a fini risarcitori.

“Questo gesto – commentano dall’Amministrazione Comunale – non può passare inosservato. Si è trattato di uno sfregio a un bene pubblico e quindi faremo tutto quanto ci sarà possibile per arrivare agli autori e denunciarli. Il Comune di Pineto confida molto nella videosorveglianza, ha un impianto efficace che si sta ampliando fino ad arrivare a 40 telecamere su tutto il territorio. La zona del sottopasso è molto sensibile, sotto la pineta ci sono 6 telecamere, un’altra è in Piazza della Stazione che guarda l’ingresso dello stesso, abbiamo rinnovato con l’occasione alle Ferrovie la richiesta di valutare l’opportunità di mettere telecamere anche l’interno del sottopasso, che è di loro proprietà. Ringraziamo la Polizia Locale e la Polfer per il prezioso lavoro e invitiamo i cittadini a segnalare, anche in maniera anonima, qualora avessero visto qualcosa per aiutare le indagini”.