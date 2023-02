PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI GIOVEDI 23 FEBBRAIO, NUVOLOSITA' IN AUMENTO

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti, la pressione atmosferica inizia a cedere e con essa la nuvolositá sarà sempre più accentuata nella giornata di giovedì su buona parte del paese.

Sulla nostra regione sin dal mattino nuvolosità alta e stratiforme, dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa su tutto il territorio dove fra il pomeriggio e sera sono previste locali precipitazioni in particolar modo sui settori occidentali fra Aquilano e Marsica non è escluso che qualche debole precipitazioni possa interessare anche i settori orientali, deboli nevicate sull'Appennino abruzzese solo sopra i 2000mt di quota.

Le temperature sono previste in lieve aumento i valori minimi, stazionarie le massime.

Le temperature del primo mattino si attesteranno fra 3/8°C, quelle del giorno fra 9/14°C, la ventilazione spirerà debole orientale tendente a ruotare da meridione.

A domani con le previsioni per venerdì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO