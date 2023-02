TRAGEDIA DI CAPRAFICO/ DINO TRIGNANI E' MORTO DILANIATO DALL'ESPLOSIONE IN ZONA RAVVICINATA, REPERTATI DAL CONSULENTE BALISTICO MOLTI FRAMMENTI

E' morto dilaniato dall'esplosione che lo ha completamente investito poco dopo le 13,30 dello scorso 16 febbraio nella fabbrica di fuochi d'artificio Fireworks di Elio Di Blasio a Caprafico.Di Blasio è ufficialmente indagato dalla Procura per omicidio colposo (per la morte del suo dipendente) e lesioni gravissime (per le ferite al timpano riportate dal sopravvissuto, Liberato Di Gregorio, salvo grazie al collega Trignani come ha raccontato in eslusiva a Certastampa.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA AL SOPRAVVISSUTO). Lo ha accertato l'esame autoptico sul corpo di Dino Trignani di 62 anni eseguito dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra.

Oggi con Sciarra c'era anche il consulente balistico Paride Minervini (sue le consulenze nell'inchiesta per la tragica esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio a Città Sant'Angelo qualche anno fa) e tante altre note inchieste italiane. Entrambi gli accertamenti sono stati disposti dal sostituto procuratore Colica.

Sequestrati oltre 4 quintali di materiale pirico, scaduto che non si sarebbero dovuti trovare accatastati in quel piccolo manufatto così vicino ad una abitazione con annessi uffici ed è stata sospesa l'attività da lunedi mattina su ordine della Prefettura.





L'esplosione sarebbe avvenuta in zona ravvicinata. E' stata anche eseguita una tac per individuare i frammentini al vaglio ora del consulente balistico. Ne sono stati repertati diversi.