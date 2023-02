SANT'OMERO/ GARA EUROPEA PER LA GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA € 3.200.000,00

Soddisfatto l’Assessore ai Lavori Pubblici Adriano Di Battista: “Si tratta di una gara importantissima per la nostra comunità perché interessa tutto il territorio comunale. Ci stiamo lavorando da un anno e finalmente, con la pubblicazione della gara sulla gazzetta europea, l’iter amministrativo si avvia alla conclusione. L’investimento di € 3.200.000,00 permetterà non solo di efficientare gli impianti di pubblica illuminazione esistenti ma anche l’ampliamento della rete luminosa con l’installazione di nuovi pali in alcune aree cittadine che ne sono sprovviste. Inoltre, saranno riqualificate le tre piazze principali di Sant’Omero, Garrufo e Poggio Morello ed i centri storici cittadini. Ciliegina finale sulla torta un sensibile risparmio energetico ed economico per la nostra comunità”.