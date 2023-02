FOTO / VILLA MOSCA, LA TEAM E QUELL'ISOLA ECOLOGICA RIMASTA APERTA...PERCHE?

Ore 8.26 di oggi. L'isola ecologica di via Aurini a Villa Mosca si presenta così ai solerti cittadini teramani delle frazioni vicine che devono conferire qui i propri rifiuti: tutto aperto, tutti gli sportelli di carta, plastica, organico e indifferenziato sono completamente aperti e anche lo sportellone enorme che si trova alla base è semiaperto. Come mai nessuno degli operatori della TeAm si è ancora accorto che quell'isola è rimasta così? Oppure non funziona più l'isola? Attendiamo risposta. C'è da un'isola da chiudere, ecco. Ve lo abbiamo segnalato.