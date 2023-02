APPALTO MENSE A NOTARESCO: CONTRATTI PRECARI E RIDUZIONE DELLE ORE. LA FILCAMS CGIL INCALZA IL COMUNE E SCENDE IN PIAZZA

Meno personale addetto e meno ore per le cinque lavoratrici riconfermate dall'appalto dell'autunno scorso che il Comune di Notaresco ha affidato, previa gara, al Consorzio Daman di Caserta. La Filcams Cgil Teramo contesta le difficoltà patite dalle cinque lavoratrici, costrette anche a svolgere ore di straordinario per far fronte al servizio di refezione scolastica, col conseguente corollario di una maggiore spesa per la ditta che si è aggiudicato l'appalto per i prossimi tre anni. Ieri la Filcams Cgil ha volantinato davanti all'Istituto comprensivo e torna a chiedere al Comune, più volte sollecitato a mettere fine a questa situazione di affanno e difficoltà subita dalla lavoratrici, "ma senza alcuna risposta", fa sapere il sindacato per voce di Vincenzo Quaranta. "Siamo al fianco delle lavoratrici delle mense del Comune di Notaresco, che dopo mesi di trattativa con il comune e l’azienda, non vedono riconoscersi i propri diritti e rispettata la propria dignità. Sono lavoratrici con contratto a tempo determinato, nonostante lavorino da anni nel servizio di refezione comunale. Sono lavoratrici che, a seguito del cambio di appalto, hanno subito una riduzione di ore contrattuali rispetto all’anno scolastico precedente ed una riduzione di personale. Come ribadito più volte al comune siamo stufi delle promesse fatte, vogliamo contratti stabili e il ripristino delle ore e del personale". Per questo c'è stato il volantinaggio, ieri pomeriggio, "anche per informare le famiglie e le maestre, chiedendo loro il sostegno e la condivisione della nostra battaglia. Se non vedremo la volontà da parte del Comune di Notaresco di trovare soluzioni, saremo costretti a sospendere gli straordinari (su cui sostanzialmente si regge oggi il servizio), per vedere riconosciuti una volta per tutte i diritti e dignità delle lavoratrici dell'appalto mense scolastiche di Notaresco. Ancora una volta registriamo diritti negati negli appalti pubblici in provincia di Teramo ed ancora una volta andremo fino in fondo per ottenere ciò che spetta di diritto alle lavoratrici coinvolte nell'appalto", conclude Quaranta per la Filcams Cgil