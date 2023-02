PRIMARIE PD / MOZIONE DI ELLY SCHLEIN, CAPOLISTA LA TERAMANA ILARIA BARNABEI.

Questa mattina presso Largo San Matteo a Teramo si è tenuta la presentazione della lista delle candidate e dei candidati per la mozione di Elly Schlein all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico per il collegio L'Aquila Teramo. La lista rappresenta profondamente la mozione di Elly Schlein, o meglio la comunità cui si rivolge e che ha inteso coinvolgere fin dall'inizio. Una comunità inclusiva, espressione di tante e tanti giovani, donne, fragilità e sensibilità diverse che hanno a cuore la rinascita del Partito Democratico e che vedono in Elly la persona giusta, in grado di guidare questo processo di rinnovamento. La composizione della lista è stata condivisa con la provincia dell'Aquila con la quale, attraverso un confronto costruttivo e collaborativo, la nostra provincia di Teramo ha ottenuto di esprimere la capolistura ed il quarto posto.

Una capolistura importante che vede la candidatura di Ilaria Barnabei, laureata in giurisprudenza, Vicesegretaria regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, Segretaria PD di Crognaleto e segreteria provinciale del PD di Teramo con delega alle politiche sociali e welfare. Al suo fianco Matteo Santarelli, laureato in scienze politiche, studente magistrale di Relazioni Internazionali all’Università Sapienza e Segretario di circolo dei Giovani Democratici del Cerrano. Due candidature, espressione del rinnovamento e del cambiamento, con radici ben salde nei principi e nei valori fondanti del Partito Democratico, ampiamente condivise dal gruppo di coordinamento provinciale e dalle tante e tanti che hanno aderito alla mozione di Elly Schlein, cui va il nostro più grande in bocca al lupo. A tutte le candidate e i candidati, al gruppo di coordinamento dell'Aquila e di Teramo, ai membri delle Commissioni, alle tante donne e ai tanti uomini che si sono mobilitati nella prima fase congressuale avvenuta nei circoli e che saranno impegnati nelle primarie di domenica 26 febbraio va il nostro ringraziamento maggiore.

Domenica 26 febbraio scriviamo insieme ad Elly, una nuova pagina per il Partito Democratico

Coordinamento provinciale per Elly Schlein di Teramo

Di seguito la lista:

Claudio Mastrangelo - Segretario regionale GD Abruzzo

Ilaria Barnabei - Vicesegretaria Regionale GD Abruzzo

Paolo Antonelli - Segretario provinciale GD L’Aquila

Francesca Dell’Osa - Vicesegretaria provinciale GD Pescara

Saverio Gileno - Segreteria regionale GD Abruzzo

Matteo Santarelli - Segretario circolo GD del Cerrano (Te) J

Jacopo Di Michele - Coordinatore circolo GD Teramo

Alessandro Capodicasa - Segretario circolo GD Pescara Area Metropolitana

Annachiara Di Lorenzo - Segreteria regionale GD Abruzzo

Giorgia Camaioni - Assessora comunale Mosciano Sant’Angelo (TE)

Paride Paci - Consigliere comunale Chieti

Giorgio Marcucci - Segreteria provinciale GD Chieti

Alina Carusi - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Luca Guerrini - Segreteria regionale GD Abruzzo

Francesco Balassone - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Roberta Laglia - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Paolo Pratense - Segreteria regionale GD Abruzzo

Matteo Settepanella - Gd Teramo

Andrea Vecchiotti - Segreteria regionale GD Abruzzo